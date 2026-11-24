भारतीय बल्लेबाज प्रियांश आर्य। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Priyansh Arya record of most runs in an innings in T20s: भारतीय टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए थे, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उनका सपना है कि वह यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का टी20 में 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़े। वैभव तो नहीं, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्रियांश आर्य ने क्रिस गेल के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दिल्ली के इस सलामी बल्लेबाज ने तमिलनाड़ के खिलाफ महज 68 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 19 छक्कों की मदद से 181 रनों की धमाकेदार पारी खेली है।
टी20 क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर लुआन-ड्रे प्रीटोरियस के नाम दर्ज है। वहीं, वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज और यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल (175*) टी20 क्रिकेट सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। प्रियांश आर्य ने अब 181 रन की विस्फोटक पारी खेलकर क्रिस गेल से आगे निकल चुके हैं। बता दें कि इसके साथ ही प्रियांश आर्य टी20 में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने की टॉप-10 की सूची में भी शामिल हो गए हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं।
|खिलाड़ी
|रन
|गेंद
|चौके
|छक्के
|स्ट्राइक रेट
|टीम
|विपक्षी
|मैदान
|तारीख
|एल.जी. प्रिटोरियस
|188*
|79
|15
|13
|237.97
|टाइटंस
|नाइट्स
|ब्लोमफोंटेन
|2 अक्टूबर 2026
|प्रियांश आर्य
|181
|68
|7
|19
|266.18
|दिल्ली
|तमिलनाडु
|इंदौर
|24 नवंबर 2026
|क्रिस गेल
|175*
|66
|13
|17
|265.15
|आरसीबी
|पुणे वॉरियर्स
|बेंगलुरु
|23 अप्रैल 2013
|एरॉन फिंच
|172
|76
|16
|10
|226.31
|ऑस्ट्रेलिया
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|3 जुलाई 2018
|हमजा खान
|164*
|65
|9
|15
|252.30
|रवांडा
|आइवरी कोस्ट
|गैबोरोन
|24 मई 2026
|करणबीर सिंह
|164
|57
|18
|12
|287.71
|ऑस्ट्रिया
|हंगरी
|स्ज़ोडलिगेट
|28 जून 2026
|हेमिल्टन मसाकाद्जा
|162*
|71
|14
|11
|228.16
|माउंटेनियर्स
|ईगल्स
|बुलावायो
|11 फरवरी 2016
|हजरतुल्लाह जजई
|162*
|62
|11
|16
|261.29
|अफगानिस्तान
|आयरलैंड
|देहरादून
|23 फरवरी 2019
|साहिबजादा फरहान
|162*
|72
|14
|11
|225.00
|पेशावर
|क्वेटा
|मुल्तान
|21 मार्च 2025
|डेवाल्ड ब्रेविस
|162
|57
|13
|13
|284.21
|टाइटंस
|नाइट्स
|पोटचेफस्ट्रूम
|31 अक्टूबर 2022
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