Priyansh Arya record of most runs in an innings in T20s: भारतीय टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए थे, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक कार्यक्रम में उन्‍होंने कहा था कि उनका सपना है कि वह यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का टी20 में 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़े। वैभव तो नहीं, लेकिन सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में प्रियांश आर्य ने क्रिस गेल के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दिल्‍ली के इस सलामी बल्‍लेबाज ने तमिलनाड़ के खिलाफ महज 68 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 19 छक्‍कों की मदद से 181 रनों की धमाकेदार पारी खेली है।