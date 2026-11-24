न्यूजीलैंड पहले से ही चोट की वजह से अहम ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर की सर्विस नहीं ले रही है और अब टिकनर के जाने से उनके पास एक और बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, जो भारत के मजबूत बैटिंग ऑर्डर का सामना कर सके। वेलिंगटन में ड्रॉ के बाद न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में दूसरा स्थान गंवा दिया और टीम क्राइस्टचर्च में जीत दर्ज करके फिर से टॉप-2 में आना चाहेगी। ऐसे में वह दूसरे टेस्‍ट में कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है।