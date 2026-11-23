इन दोनों मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आए हैं। न उनकी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई दी है और न ही कोई अर्धशतकीय पारी देखने को मिली। अब तक दो मैचों में सूर्यवंशी के बल्ले से सिर्फ 37 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 44 गेंदों का सामना किया है, जिसमें पांच चौके और सिर्फ एक छक्का शामिल है। दूसरी ओर, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं। तिलक वर्मा ने लगातार दो शतकीय पारियां खेली हैं। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ उनका शतक काम नहीं आया था और भारतीय टीम को 48 रन से हार का सामना करना पड़ा था।