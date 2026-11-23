इस मुकाबले में बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उसका फैसला सही साबित नहीं हुआ। कप्तान सैफ हसन और परवेज हुसैन ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। 55 रन पर पहला विकेट गिरा। उसके बाद से विकेटों की ऐसी झड़ी लगी कि पूरी टीम 145 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ए टीम के आखिरी सात में से पांच बल्लेबाज तो दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके। इस दौरान श्रीलंका ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। रवींदू फर्नांडो ने 10 ओवर में 30 रन देकर सबसे ज्यादा चार विकेट चटकाए, तो वनूजा सहन ने तीन और विजयकांत ने दो विकेट हासिल किए।