दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की शुरुआत पहले से खराब रही और खाता खुलने से पहले कप्तान टॉम लैथम आउट हो गए। पहली पारी में 175 रन की नाबाद पारी खेलने वाले हेनरी निकल्स 31 रन बनाकर आउट हो गए। 176 रन पर 5 विकेट गिर गए, लेकिन उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल दीवार बनकर खड़े हो गए, जिसे भारतीय गेंदबाज तोड़ नहीं सके। शुभमन गिल ने कहा कि पांच दिनों के दौरान यह पिच और भी सपाट और धीमी होती गई, जिससे किसी नतीजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। भारत ने मैच के ज्यादातर हिस्से पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन वे न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में ऑलआउट नहीं कर सके।