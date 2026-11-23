यहां भी भारतीय टीम का सामना ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में UAE से होगा। टीम इंडिया जीतती है तो उसका सेमीफाइनल टिकट कंफर्म हो सकता है। UAE ने अब तक दोनों मैच गंवाए हैं और उसके अगले दौर में जाने की संभावनाएं बहुत कम बची हैं। ग्रुप A का समीकरण साफ हो चुका है। श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपने दोनों मैच जीतकर अंतिम 4 में जगह बना ली है, जबकि अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें बाहर हो चुकी हैं। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 26 नवंबर और दूसरा सेमीफाइनल 27 नवंबर को होगा, जबकि फाइनल मैच 29 नवंबर को खेला जाएगा।