Shubman Gill Statement after IND vs NZ 1st Test Drawn: वेलिंगटन टेस्‍ट में चौथे दिन का खेल खत्‍म होने के बाद भारत की पकड़ मजबूत थी, उसे जीत दर्ज करने के लिए सिर्फ 8 विकेट की दरकार थी। लेकिन, भारतीय गेंदबाजों ने 5वें और अंतिम दिन बेहद ही साधारण प्रदर्शन किया और मेजबान टीम के तीन विकेट ही ले पाए, जिसके चलते न्‍यूजीलैंड की टीम डेरिल मिचेल और ग्‍लेन फिलिप्‍स के शानदार प्रदर्शन की वजह से मैच को ड्रॉ कराने में सफल रही। इस मैच के ड्रॉ होने के लिए भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल ने ना तो गेंदबाजों और ना ही अपने बल्‍लेबाजों को जिम्‍मेदार बताया है। बल्कि एक ऐसी चीज को दोषी ठहराया है, जिसके बारे में शायद ही 8किसी ने सोचा हो।