India vs New Zealand 1st Test Result: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन खेला गया पहला टेस्‍ट ड्रॉ हो गया है। मेजबान टीम ने आखिरी दिन आखिरी सेशन में पांच विकेट के नुकसान पर अपनी दूसरी पारी में 239 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। मैच का करीब आधा घंटा शेष था। भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल ने मैच का नतीजा न आते देख कीवी कप्‍तान टॉम लैथम से बातचीत कर मैच को ड्रॉ पर खत्‍म करने का फैसला किया। बता दें कि 2018 के बाद यह पहली बार है, जब वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में कोई टेस्‍ट ड्रॉ पर खत्‍म हुआ है। इस मैच के बाद हेनरी निकोल्‍स को प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया, जिन्‍होंने पहली पारी में नाबाद 175 और दूसरी पारी में न्‍यूजीलैंड के लिए 31 रन की पारी खेली।