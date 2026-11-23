भारत बनात पाकिस्तान मैच में हर्षित राणा और इमरान की भिड़ंत। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
India vs Pakistan: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में रविवार को पाकिस्तान ए के हाथों ग्रुप चरण के मुकाबले में भारत ए को 48 रन से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन, चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से लेकर अंत तक कई बड़े विवाद देखने को मिले हैं। विवाद की शुरुआत टॉस से हुई और अंत नो हैंडशेक विवाद से हुआ। आइये एक नजर इस मैच में हुए कुछ बड़े विवादों पर डालते हैं।
भारत-पाकिस्तान मैच में विवादों की शुरुआत टॉस से हुई। तिलक वर्मा ने सिक्का उछाला, तो पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद ने हेड मांगा। एंकर ने कहा टेल्स आया है। इस पर समद ने दो बार कहा हेड आया है। फिर रेफरी ने सिक्के को गौर से देखा और पाकिस्तान को टॉस विनर बताया। इस दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया।
पाकिस्तान की बल्लेबाजी पारी के 40वें ओवर में तब विवाद हो गया, जब इमरान रनधावा रन के लिए दौड़ते समय दूसरे छोर पर गेंदबाज हर्षित राणा से टकरा गए। उन्होंने हर्षित से कुछ कहा, तो हर्षित ने भी जवाब दिया। क्योंकि रनधावा ने कंधा मारा था। हालांकि इससे पहले हर्षित ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काफी उकसाया था। इसलिए अंपायर ने हर्षित को समझाने का प्रयास किया।
हर्षित राणा को इमरान रनधावा ने ही आउट किया। हर्षित का विकेट लेने के बाद पूरी पाकिस्तान टीम जोश में थी। वहीं, रनधावा एक बार फिर हर्षित को कुछ कहते हुए उनसे जा भिड़े, लेकिन साथी खिलाड़ी ने उन्हें रोक लिया।
वहीं, एक अन्य घटना भारतीय पारी के दौरान 43वें ओवर में हुई। तिलक वर्मा स्ट्राइक पर थे और अली रजा ने गलत साइड से बॉलिंग कर दी। इसके बाद अंपायर ने गेंद को डेड घोषित कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी रजा गेंद को दोबारा नहीं फेंकना चाहते थे। इसी बीच अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान तिलक, रजा, दानियाल, समद और अंपायर के बीच कुछ बहस भी देखने को मिली।
पाकिस्तान टीम जीत के बाद जश्न मना रही थी। जबकि भारतीय बैट्समैन चुपचाप पवेलियन चली गई। इस तरह एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद प्लेयर्स ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल