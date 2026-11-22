हर्षित राणा के खिलाफ पाकिस्तानी गेंदबाजों की आक्रामकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पहले छह ओवर में 43 रन खर्च किए और एक विकेट हासिल किया। बाद में उनके आठ ओवर के स्पेल में कुल 61 रन बने। हालांकि उन्होंने 10 ओवर के अपने स्पेल में 77 रन खर्च किए और कुल 2 विकेट ही ले सके। इस तरह वे मैच में भारत-ए की ओर से सबसे अधिक महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने रोहेल नजीर और अहमद दनियाल को आउट किया।