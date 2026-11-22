Will Jacks injured: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में इंग्लैंड को 3 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमें 24 नवंबर को क्वींसलैंड में खेले जाने वाले सीरीज के दूसरे मुकाबले में आमने-सामने होंगी। हालांकि इस मुकाबले के शुरु होने से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं।