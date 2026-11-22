Rishabh Pant Six Record: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्‍ट में चौथे दिन भारत काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। यहां से अब टीम इंडिया हार नहीं सकती, लेकिन बड़ी जीत दर्ज करने से सिर्फ 8 विकेट दूर है। भारत की पहली पारी में केएल राहुल के बाद स्‍टार विकेट कीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत ने भी 153 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्‍कों की मदद से 128 रन की शतकीय पारी खेली है। इन 6 छक्‍कों के साथ पंत ने ब्रेंडन मैकुलम (107) को सबसे ज्‍यादा टेस्‍ट छक्‍के के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब पंत (108) टेस्‍ट क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्‍होंने दिल जीतने वाला बयान दिया है।