न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक का जश्न मनाते ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Rishabh Pant Six Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में चौथे दिन भारत काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। यहां से अब टीम इंडिया हार नहीं सकती, लेकिन बड़ी जीत दर्ज करने से सिर्फ 8 विकेट दूर है। भारत की पहली पारी में केएल राहुल के बाद स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी 153 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 128 रन की शतकीय पारी खेली है। इन 6 छक्कों के साथ पंत ने ब्रेंडन मैकुलम (107) को सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब पंत (108) टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्होंने दिल जीतने वाला बयान दिया है।
पंत से जब पूछा गया कि आप शतक को कैसे रैंक करते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से एक अच्छा शतक था। न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह थी, जहां मैं पक्का उस शतक पर नजर गड़ाए हुए था। मैंने यह पक्का किया कि इस तरह के विकेट पर बस ज्यादा से ज्यादा देर तक टिकना चाहता था। आपकी पारी का कितना हिस्सा पहले से सोचा हुआ होता है? मैं इसके बारे में ज्यादा समय नहीं सोचता। मैं ज्यादातर समय बॉलर के दिमाग से खेलने की कोशिश करता हूं। जब भी मुझे मेरे एरिया में बॉल दिखती है, तो मैं उसे हिट करने की कोशिश करता हूं।
आप अपना शतक पूरा करने के लिए कितने ज्यादा छक्के मारना चाहते थे? इस पर उन्होंने कहा कि जब भी मैं शतक बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसे छक्का मारकर पूरा करने की कोशिश करता हूं। इस वजह से मैं कई बार शतक भी चूक गया हूं। इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। मैं बहुत सब्र रख रहा था। लेकिन, जब मिड-ऑफ आया, तो मुझे लगा कि यह सही मौका है। मैं इसे ले सकता हूं।
आज आपने सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के लगाने में ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ दिया? इस पर उन्होंने कहा कि बचपन में मेरे मन में पक्का ऐसे गोल हुआ करते थे, जैसे बहुत सारे छक्के मारना। लेकिन, अब मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं बस और ज्यादा कंसिस्टेंट रहना चाहता हूं और जहां भी खेलूं, बस असर डालना चाहता हूं। जब आप विकेट कीपिंग करते हैं तो भी आपको बहुत मजा आता है।
हम आपको स्टंप माइक पर सुनते रहते हैं? कैसा लग रहा है? इस पर उन्होंने कहा कि विकेट बैटिंग के लिए पक्का अच्छा है। लेकिन, साथ ही आपको मैदान पर रहकर उस मेहनत का मजा भी लेना होगा, क्योंकि हर दिन आपको स्पाइसी विकेट नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करनी पड़ती है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। मैं कुछ पल एन्जॉय करना और मजे करना और हर दिन मैदान पर अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूं।
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