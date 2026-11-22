पहले ही ओवर में टॉम लैथम का विकेट लेने का जश्न मनाते जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Jasprit Bumrah Test Records, IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा पहला टेस्ट अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे। इसके जवाब में चौथे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 720/9 पर घोषित की है। इसके साथ ही भारत ने 352 रन की बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में एक बार फिर भारतीय स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में कप्तान टॉम लैथम को पवेलियन भेजकर बड़ा झटका दिया है। इसके साथ उन्होंने एक खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। जबकि लैथम के नाम एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है।
टॉम लैथम को वेलिंगटन टेस्ट की दोनों पारियों में पहले ओवर में आउट करने के साथ ही जसप्रीत बुमराह ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। किसी टेस्ट की दोनों पारियों के पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले वह तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। सबसे पहले ये खास उपलब्धि एस श्रीसंत ने 2006 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्सटन में हासिल की थी। इसके अगले ही साल 2007 में जहीर खान ने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में ये रिकॉर्ड बनाया था। अब जसप्रीत बुमराह ने 19 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में उसी इतिहास को एक बार फिर दोहराया है।
|गेंदबाज
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|एस. श्रीसंत
|वेस्टइंडीज
|किंग्स्टन
|2006
|जहीर खान
|बांग्लादेश
|मीरपुर
|2007
|जसप्रीत बुमराह
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
टॉम लैथम ने वेलिंगटन टेस्ट की दोनों पारियों में डक बनाई है। इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा 16 डक बनाने वाले चौथे ओपनर बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने भारतीय पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ा है, जिन्हों बतौर ओपनर 15 डक बनाई थीं। इस मामले में 19 डक के साथ क्रेग ब्रैथवेट शीर्ष पर हैं। वहीं, माइक एथरटन (17) दूसरे और मार्वन अटापट्टू (16) तीसरे स्थान पर हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|डक
|1
|क्रेग ब्रैथवेट
|वेस्टइंडीज
|19
|2
|माइक एथरटन
|इंग्लैंड
|17
|3
|मार्वन अटापट्टू
|श्रीलंका
|16
|3
|टॉम लैथम
|न्यूजीलैंड
|16
|5
|वीरेंद्र सहवाग
|भारत
|15
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