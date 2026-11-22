Jasprit Bumrah Test Records, IND vs NZ 1st Test: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा पहला टेस्‍ट अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस मुकाबले में न्‍यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे। इसके जवाब में चौथे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 720/9 पर घोषित की है। इसके साथ ही भारत ने 352 रन की बढ़त हासिल कर ली है। न्‍यूजीलैंड को दूसरी पारी में एक बार फिर भारतीय स्‍टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में कप्‍तान टॉम लैथम को पवेलियन भेजकर बड़ा झटका दिया है। इसके साथ उन्‍होंने एक खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। जबकि लैथम के नाम एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है।