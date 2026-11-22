विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत ने 153 गेंदों पर शानदार 128 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और छह छक्के शामिल हैं। लंच से ठीक पहले आउट होने से पहले उन्होंने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल कीं। पंत ने 135 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ एक शानदार रिवर्स-स्वीप से वह 99 रन पर पहुंचे और फिर मिड-ऑफ के ऊपर से स्लॉग मारकर तीन अंकों का आंकड़ा पार किया। पंत को रचिन रवींद्र की गेंद पर डीप मिड-विकेट पर नाथन स्मिथ ने कैच किया, जिससे उनकी शानदार पारी का अंत हुआ और भारत का स्‍कोर 629/6 जा पहुंचा।