Asia Cup Rising Stars 2026: एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत-ए और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान-ए के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें अपने शुरुआती मुकाबले जीत चुकी हैं। भारत-ए ने जहां 20 नवंबर को नेपाल को 306 रन से हराया था, वहीं डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान-ए ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 61 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारत-ए और पाकिस्तान-ए की टीमें जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी।