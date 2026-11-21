इंग्लैंड को लगे दो शुरुआती झटकों के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और टॉम बैंटन ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हैरी ब्रूक और टॉम बैंटन ने तीसरे विकेट के लिए 41 गेंद में 97 रन की साझेदारी की। हैरी ब्रूक 9वें ओवर में आउट हुए। उन्होंने 28 गेंद में 65 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए।