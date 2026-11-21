इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक। (Photo- ANI)
Australia vs England 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पांच मैचों की टी20I सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 187 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया।
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टी20I मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की ओर से फिल सॉल्ट और एन्यूरिन डोनाल्ड की सलामी जोड़ी बल्लेबाजी के लिए उतरी। हालांकि दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे सके। फिल सॉल्ट जहां अपना खाता भी नहीं खोल सके वहीं, एन्यूरिन डोनाल्ड महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड को ये दोनों झटके 3 ओवर के भीतर लगे।
इंग्लैंड को लगे दो शुरुआती झटकों के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और टॉम बैंटन ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हैरी ब्रूक और टॉम बैंटन ने तीसरे विकेट के लिए 41 गेंद में 97 रन की साझेदारी की। हैरी ब्रूक 9वें ओवर में आउट हुए। उन्होंने 28 गेंद में 65 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए।
हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद 9.5वें ओवर में टॉम बैंटन 22 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सैम करन, जॉर्डन कॉक्स और लियाम डॉसन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन की मदद से इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 187 रन बना सकी। सैम करन ने 21 रन, विल जैक्स ने 3 रन, जॉर्डन कॉक्स ने 27 रन और लियाम डॉसन ने 17 रन बनाए। जेमी ओवरटन ने टीम के लिए 2 रन का योगदान दिया।
ऑस्ट्रेलिया की ओर जैक एडवर्ड्स ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि निखिल चौधरी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट झटके। उनके अलावा जोएल डेविस, रिले मेरेडिथ, बेन ड्वारशुइस और एडम जंपा ने 1-1 विकेट लिया।
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