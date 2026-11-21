India vs New Zealand 1st Test: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र के तहत दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मेजबान टीम ने अपनी पारी में 368 रन बनाए। जबकि भारतीय टीम अपनी पहली पारी में तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा चुकी है और 118 रन की बढ़त भी हासिल कर ली है। अब यहां से टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन, इस मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम को 2 और काम करने होंगे, ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके।