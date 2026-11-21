IND vs NZ 1st Test Day 3 Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा पहला टेस्‍ट मैच अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। मेजबान न्‍यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक चार विकेट के नुकसान पर 486 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। इसके साथ ही टीम ने 118 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इस टेस्‍ट के तीसरे दिन केएल राहुल ने शतक लगाया है। वहीं, देवदत्‍त पडिक्‍कल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाए हैं। अंशुल कंबोज शून्‍य और पंत 55 रन पर नाबाद हैं।