IND vs NZ 1st Test Day 3: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट में मेहमान टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। न्‍यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 368 के स्‍कोर पर ऑलआउट हुई थी। वहीं, भारत ने अपनी पहली पारी में तीसरे दिन चाय काल दो विकेट के नुकसान पर 344 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। भारत अब न्‍यूजीलैंड से पहली पारी के आधार पर सिर्फ 24 रन पीछे हैं। केएल राहुल 265 गेंदों पर 9 चौके और एक छक्‍के की मदद से 124 रन और कप्‍तान शुभमन गिल 40 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 36 रन बनाकर खेल रहे हैं।