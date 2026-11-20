ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026 का चौथा मुकाबला भारत-ए और नेपाल के बीच खेला जा रहा है। भारत-ए ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 332 रन बनाए और नेपाल के सामने 333 रनों का लक्ष्य रखा। नेपाल ने भारत-ए के खिलाफ टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत-ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक वर्मा, आयुष बदोनी और फिर वैभव सूर्यवंशी जल्द आउट हो गए। अभिषेक वर्मा जहां 13 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हुए, वहीं आयुष बदोनी 7 गेंद में 2 रन बनाकर चलते बने।