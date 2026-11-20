भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्‍यू कर चुके वैभव सूर्यवंशी राइजिंग स्‍टार्स एशिया कप वनडे फॉर्मेट में विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वैभव अगर टिक गए तो वह अकेले ही पूरी टीम पर भारी पड़ सकते हैं। 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 15 वर्षीय युवा ओपनर अब 295 रन बना चुका है। इस दौरान उन्‍होंने 185 के स्‍ट्राइक रेट से गेंदबाजी की धुनाई की है और उनका इस फॉर्मेट में सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन 81 रन है। वहीं, वैभव के लिस्‍ट ए करियर की बात करें, तो वह अब तक 13 पारियों में 43.38 के औसत और 176.80 के स्‍ट्राइक रेट से 564 रन बना चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 190 रन है।