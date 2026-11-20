AUS vs ENG T20I Series: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने जा रही है। सीरीज के आगाज से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई टीम के दो तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन और जेवियर बार्टलेट चोटिल होने के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बता दें कि नाथन एलिस पहले ही इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो चुके हैं।