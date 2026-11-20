ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम। (File Photo- IANS)
AUS vs ENG T20I Series: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने जा रही है। सीरीज के आगाज से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई टीम के दो तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन और जेवियर बार्टलेट चोटिल होने के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बता दें कि नाथन एलिस पहले ही इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो चुके हैं।
दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज के दौरान अपने वनडे डेब्यू मैच में छह विकेट चटकाने वाले महली बियर्डमैन की बाईं जांघ की मांसपेशियों (क्वाड्रिसेप्स) में हल्का खिंचाव आया है। वहीं, जेवियर बार्टलेट बाएं घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिली स्टेनलेक को टीम में शामिल किया है।
आईसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, महली बियर्डमैन के ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में वापसी करने की उम्मीद है। हालांकि, जेवियर बार्टलेट की मैदान पर वापसी का फैसला आगे होने वाली मेडिकल जांच के बाद लिया जाएगा।
महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI डेब्यू में शानदार बॉलिंग की थी। उन्होंने उस मैच में छह विकेट लेकर मेहमान टीम को चौंका दिया था। हालांकि मेजबान टीम से पहला मुकाबला हारने के बाद इंग्लैंड ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम किया।
महली बियर्डमैन को तीन मैचों की वनडे सीरीज में आखिरी मुकाबले में भी इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला, लेकिन वह पहले मैच जैसा प्रभाव छोड़ नहीं सके। इस मुकाबले में उन्होंने 54 रन दिए, लेकिन कोई सफलता अर्जित नहीं कर सके।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज 21 नवंबर से शुरू हो रही। इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 2 दिसंबर को खेला जाएगा। इस सीरीज का पूरा शेड्यूल निम्नवत है-
|मैच
|तारीख
|स्थान
|पहला T20I
|21 नवंबर
|मेलबर्न
|दूसरा T20I
|24 नवंबर
|कैरारा
|तीसरा T20I
|27 नवंबर
|ब्रिस्बेन
|चौथा T20I
|29 नवंबर
|सिडनी
|पांचवां T20I
|2 दिसंबर
|कैनबरा
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