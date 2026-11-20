चाय काल के बाद भारत ने 16/0 से आगे खेलना शुरू किया। जायसवाल ने जल्द ही 13वें ओवर में मैट हेनरी की गेंद पर मिड-ऑफ के ऊपर से दो बार ड्राइव करके दबदबा बनाना शुरू कर दिया। राहुल ने 14वें ओवर में जैकब डफी की गेंद पर दो चौके लगाकर टीम का पचास रन पूरा किया, जिसमें एक नो-बॉल भी शामिल थी। डफी लय के लिए जूझ रहे थे और अपने पहले चार ओवर में 30 रन दे दिए। इस जोड़ी ने सेशन के पहले 15 ओवर में 81 रन बना लिए। जायसवाल ने 23वें ओवर में डफी की हाफ-वॉली पर एक तेज़ ड्राइव के साथ 66 गेंदों पर न्यूज़ीलैंड में अपनी पहली टेस्ट फिफ्टी पूरी की।