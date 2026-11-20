भारतीय ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs NZ 1st Test Day 2: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के तहत 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए हैं। इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में पहला विकेट 130 के स्कोर पर गंवाया है। यशस्वी जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हुए। जबकि केएल राहुल अभी भी क्रीज पर हैं। इन दोनों के बीच 130 रन की ओपनिंग साझेदारी नवंबर 2024 के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है।
चाय काल के बाद भारत ने 16/0 से आगे खेलना शुरू किया। जायसवाल ने जल्द ही 13वें ओवर में मैट हेनरी की गेंद पर मिड-ऑफ के ऊपर से दो बार ड्राइव करके दबदबा बनाना शुरू कर दिया। राहुल ने 14वें ओवर में जैकब डफी की गेंद पर दो चौके लगाकर टीम का पचास रन पूरा किया, जिसमें एक नो-बॉल भी शामिल थी। डफी लय के लिए जूझ रहे थे और अपने पहले चार ओवर में 30 रन दे दिए। इस जोड़ी ने सेशन के पहले 15 ओवर में 81 रन बना लिए। जायसवाल ने 23वें ओवर में डफी की हाफ-वॉली पर एक तेज़ ड्राइव के साथ 66 गेंदों पर न्यूज़ीलैंड में अपनी पहली टेस्ट फिफ्टी पूरी की।
नाथन स्मिथ की गेंद पर जायसवाल और राहुल ने ओपनिंग साझेदारी में शतक पूरा किया। नवंबर 2024 में पर्थ में जीत में इसी जोड़ी ने 201 रन जोड़े थे, उसके बाद से यह 17 टेस्ट में भारत की पहली ओपनिंग पार्टनरशिप है। हेनरी ने आखिरकार 28वें ओवर में न्यूज़ीलैंड के लिए ब्रेकथ्रू दिलाया, जब गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेट के पीछे चली गई। न तो अंपायर और न ही कीपर ब्लंडेल सहमत हुए, लेकिन हेनरी ने रिव्यू पर जोर दिया और जायसवाल की 89 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 85 रन की पारी खत्म हो गई।
इन दोनों के बीच 130 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। यह न्यूजीलैंड में पहले विकेट के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, इससे पहले 1990 में ऑकलैंड में मनोज प्रभाकर और डब्ल्यूवी रमन ने 149 रन की पार्टनरशिप की थी।
जायसवाल के बाद देवदत्त पडिक्कल ने इनसाइड एज से पारी की शुरुआत की, जो उनके ऑफ-स्टंप से बाल-बाल बची। हेनरी और जैमीसन के लगातार मेडन ओवर फेंकने के बाद न्यूजीलैंड में अपना पहला टेस्ट खेल रहे राहुल ने कवर-पॉइंट से पुश करके अपनी 22वीं टेस्ट फिफ्टी पूरी की। यह न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी पहली फिफ्टी है और अब उनके नाम सभी चार सेना देशों में फिफ्टी-प्लस स्कोर हैं।
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