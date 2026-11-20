पिछले महीने 30 अक्‍टूबर को ही ग्‍लेन फिलिप्‍स ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में शतक लगाया था और न्‍यूजीलैंड को 87 रनों से बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्‍होंने सिर्फ 49 गेंदों पर 107 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली थी। इस शानदार पारी के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया था। उस मैच में न्‍यूजीलैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 259 रन लगाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 172 रन ही बना सकी। अब यह देखना दिलचस्‍प होगी कि जब फिलिप्‍स टेस्‍ट में भी शतक लगा चुके हैं, तो मैच का परिणाम कैसा रहता है।