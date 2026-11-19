Cricket NEWS
नेपाल की क्रिकेट टीम अगले साल इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और बड़ा मुकाम हासिल करने जा रही है। टीम 3 जून 2027 को क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में बांग्लादेश के खिलाफ मेंस T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए खास होगा।
बांग्लादेश पहली बार लॉर्ड्स में T20I मैच खेलने उतरेगा। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने गुरुवार को इस मुकाबले की पुष्टि की। दोनों टीमों के बीच यह मैच जून 2027 में होने वाले नेपाल के इंग्लैंड दौरे का हिस्सा होगा। इस दौरे पर नेपाल को स्कॉटलैंड, बांग्लादेश और आयरलैंड के खिलाफ अलग-अलग फॉर्मेट में कुल 6 मुकाबले खेलने हैं।
बांग्लादेश की टीम लॉर्ड्स में पहले टेस्ट और वनडे मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन 3 जून 2027 को पहली बार इस मैदान पर मेंस T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। दूसरी ओर, नेपाल के पास दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों में से एक पर अपनी प्रतिभा और प्रगति दिखाने का मौका होगा। इस मुकाबले की एक और खास बात होगी।
बांग्लादेश और नेपाल के इंटरनेशनल मैच के दिन ही मिडिलसेक्स का T20 ब्लास्ट मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉर्ड्स के इतिहास में पहली बार एक ही दिन पुरुषों का इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट मैच आयोजित होगा।
बांग्लादेश की टीम मई 2027 के आखिरी सप्ताह में भी लॉर्ड्स में मैदान पर उतरेगी। तब उसका मुकाबला इंग्लैंड से टेस्ट मैच में होगा। बांग्लादेश 17 साल बाद इस ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट खेलने लौटेगा।
नेपाल का इंग्लैंड दौरा 1 जून 2027 को स्कॉटलैंड के खिलाफ 50 ओवर के मुकाबले से शुरू होगा। यह मैच वॉर्म्सले में खेला जाएगा। इसके बाद 3 जून को लॉर्ड्स में बांग्लादेश से ऐतिहासिक T20I मुकाबला होगा। फिर नेपाल आयरलैंड के खिलाफ चार मैच खेलेगा, जिनमें 50 ओवर और T20I फॉर्मेट के मुकाबले शामिल होंगे।
|तारीख
|मुकाबला
|वेन्यू
|फॉर्मेट
|1 जून
|नेपाल vs स्कॉटलैंड
|वॉर्म्सले
|50 ओवर
|3 जून
|बांग्लादेश vs नेपाल
|लॉर्ड्स
|T20I
|6 जून
|आयरलैंड vs नेपाल
|वॉर्म्सले
|50 ओवर
|9 जून
|आयरलैंड vs नेपाल
|वॉर्म्सले
|T20I
|11 जून
|आयरलैंड vs नेपाल
|बेकनहैम
|T20I
|12 जून
|आयरलैंड vs नेपाल
|बेकनहैम
|T20I
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल