बांग्लादेश की टीम लॉर्ड्स में पहले टेस्ट और वनडे मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन 3 जून 2027 को पहली बार इस मैदान पर मेंस T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। दूसरी ओर, नेपाल के पास दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों में से एक पर अपनी प्रतिभा और प्रगति दिखाने का मौका होगा। इस मुकाबले की एक और खास बात होगी।