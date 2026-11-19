नाहिद राणा को इससे पहले जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान ग्रेड-2 साइड स्ट्रेन हुआ था। इसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे और एशियन गेम्स से बाहर होने को मजूबर होना पड़ा था। वे अफगानिस्तान के खिलाफ एक मात्र टेस्ट मैच भी नहीं खेल सके थे। वे यूएई में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के साथ ट्राई सीरीज से बाहर हो गए थे। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा था।