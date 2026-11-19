बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा। (Photo- IANS)
Nahid Rana: साउथ अफ्रीका दौरे पर गई बांग्लादेश टीम के लिए अच्छी खबर है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया में चिकित्सा विशेषज्ञों ने उन्हें फिट घोषित कर दिया है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में खेलने के लिए तैयार है।
नाहिद राणा लैब्रम चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। वह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अपना रिUWबिलिटेशन पूरा करने के बाद स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाने माने चिकित्सकों की निगरानी में मेडिकल जांच कराई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, नाहिद राणा मौजूदा वक्त में पूरी क्षमता के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार 19 नवंबर को अपनी मौजूदा फिटनेस को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी अपडेट दिया।
नाहिद राणा को इससे पहले जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान ग्रेड-2 साइड स्ट्रेन हुआ था। इसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे और एशियन गेम्स से बाहर होने को मजूबर होना पड़ा था। वे अफगानिस्तान के खिलाफ एक मात्र टेस्ट मैच भी नहीं खेल सके थे। वे यूएई में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के साथ ट्राई सीरीज से बाहर हो गए थे। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा था।
इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के मुख्य चयनकर्ता हबीबुल बशर ने कहा था कि नाहिद राणा जल्द मैदान पर उतरने को तैयार है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी के लिए पर्याप्त रूप से फिट हो चुके हैं।
आपको बता दें कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं।
आपको बता दें कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और और तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी।
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