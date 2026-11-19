महज 70 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौटने के बाद हेनरी का साथ देने सातवें नंबर पर ग्लेन फिलिप्स बल्‍लेबाजी के लिए उतरे और दोनों मिलकर पारी को अच्‍छे से संभाला। दोनों ने पहले दिन चाय तक टीम को और झटका नहीं लगने दिया। चाय तक न्यूजीलैंड का स्कोर 49 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन था। इसके बाद आखिरी सेशन में भी फिलिप्स और निकोल्‍स ने शानदार बल्‍लेबाजी प्रदर्शन किया। इसी बीच निकोल्‍स ने भारत के खिलाफ अपना शतक पूरा कर टेस्‍ट क्रिकेट करियर में अपना 12वां शतक पूरा किया। अब वह जॉन राइट और ब्रेंडन मैकुलम के साथ न्‍यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक टेस्‍ट शतक लगाने वाले संयुक्‍त रूप से 5वें खिलाड़ी बन गए हैं।