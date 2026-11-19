भारत के खिलाफ शतक पूरा करने के बाद बल्ला उठाते हेनरी निकोल्स। (फोटो सोर्स: एक्स@/ BLACKCAPS)
Henry Nicholls Century in IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है। जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान कीवी एक समय 70 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से हेनरी निकोल्स ने ग्लेन फिलिप्स के साथ न्यूजीलैंड की पारी को अच्छे से संभाला और अपना शतक भी पूरा किया। यह उनका 12वां टेस्ट शतक है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के जॉन राइट और ब्रेंडन मैकुलम के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पारी का आगाज करने उतरे कप्तान टॉम लैथम (0) और डेवन कोनवे (4) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर उतरे हेनरी निकोल्स ने पारी को संभालने का प्रयास किया। लेकिन, 70 के स्कोर पर रचिन रवींद्र (15), डेरिल मिचेल (1) और विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल (5) के विकेट गिरने से कीवी टीम की मुश्किल में फंस गई।
महज 70 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौटने के बाद हेनरी का साथ देने सातवें नंबर पर ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी के लिए उतरे और दोनों मिलकर पारी को अच्छे से संभाला। दोनों ने पहले दिन चाय तक टीम को और झटका नहीं लगने दिया। चाय तक न्यूजीलैंड का स्कोर 49 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन था। इसके बाद आखिरी सेशन में भी फिलिप्स और निकोल्स ने शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन किया। इसी बीच निकोल्स ने भारत के खिलाफ अपना शतक पूरा कर टेस्ट क्रिकेट करियर में अपना 12वां शतक पूरा किया। अब वह जॉन राइट और ब्रेंडन मैकुलम के साथ न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से 5वें खिलाड़ी बन गए हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|1
|केन विलियमसन
|2010-2026
|110
|195
|9,515
|251
|54.06
|33
|38
|2
|रॉस टेलर
|2007-2022
|112
|196
|7,683
|290
|44.66
|19
|35
|3
|मार्टिन क्रो
|1982-1995
|77
|131
|5,444
|299
|45.36
|17
|18
|4
|टॉम लैथम
|2014-2026
|96*
|172
|6,450
|264*
|38.85
|17
|31
|5
|जॉन राइट
|1978-1993
|82
|148
|5,334
|185
|37.82
|12
|23
|6
|ब्रेंडन मैकुलम
|2004-2016
|101
|176
|6,453
|302
|38.64
|12
|31
|7
|हेनरी निकोल्स
|2016-2026
|61*
|95
|3,453
|200*
|40.62
|11
|13
|8
|नाथन एस्टल
|1996-2006
|81
|137
|4,702
|222
|37.02
|11
|24
|9
|स्टीफन फ्लेमिंग
|1994-2008
|111
|189
|7,172
|274*
|40.06
|9
|46
|10
|डेवोन कॉनवे
|2021-2026
|37*
|68
|2,765
|227
|41.89
|8
|13
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