भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा। (Photo- IANS)
ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026, Ban vs HK: एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का आगाज कतर के दोहा में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें फाइनल समेत कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। पाकिस्तान की टीम जहां खिताब का बचाव करने के इरादे से उतरेगी, वहीं, भारत-ए की नजरें ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की होगी।
इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए, श्रीलंका-ए, अफगानिस्तान-ए और हांगकांग-ए की टीमें शामिल हैं। वहीं, ग्रुप-बी में भारत-ए, पाकिस्तान शाहीन, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को जगह मिली है। पहले इस टूर्नामेंट को एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के नाम से जाना जाता था।
19 नवंबर दिन बुधवार से शुरू हो रहे एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में टीमों को 4-4 ग्रुपों में बांटा गया है। हर टीम ग्रुप लेवल पर शेष टीमों के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेंगी। दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 26 नवंबर और दूसरा 27 नवंबर को खेला जाएगा। सेमीफाइनल जीतने वाली दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला 29 नवंबर को होगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले सुबह 11ः30 बजे और दोपहर 03ः30 बजे खेले जाएंगे।
भारत-ए: तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शद खान, आयुष बदोनी।
पाकिस्तान शाहीन: अब्दुल समद (कप्तान), अहमद दानियाल, अली रजा, दानिश अजीज, फरहान यूसुफ, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इमरान रंधावा, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साद मसूद, शहजैब खान, शमिल हुसैन, सुफियान मुकीम।
बांग्लादेश-ए: सैफ हसन (कप्तान), महमूदुल हसन जॉय, इफ्तेखार हुसैन इफ्ती, शहादत हुसैन दीपू, यासिर अली चौधरी, साब्बिर रहमान, परवेज हुसैन इमोन, इरफान शुक्कुर, सामिउन बासिर रातुल, रकीबुल हसन, मोहम्मद रुबेल, रिपोन मंडल, इकबाल हुसैन इमोन, चौधरी एमडी रिजवान, मोहम्मद सैफुद्दीन।
श्रीलंका-ए: पवन रत्नायके (कप्तान), लसिथ क्रॉस्पुल, सिनेथ जयवर्धने, निशान मदुशंका, निपुन धनंजया, चमिका हेनाटिगाला, जनिथ लियानगे, शरुजन शनमुगनाथन, रविंदु फर्नांडो, विजयकांत व्यासकांत, वानुजा सहन, दुलाज समुधिता, दुविंदु रणतुंगा, लाहिरू समरकून, गरुका संकेत।
अफगानिस्तान-ए: इकराम अलीखिल (कप्तान), इमरान मीर, हसन ईसाखिल, दरवेश रसूली, फैसल खान शिनोजादा, बहीर शाह महबूब, इजाज अहमद अहमदजई, नसीर खान मारूफखिल, फरमानुल्लाह सफी, मोहम्मद इशाक, कैस अहमद, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, बिलाल सामी, नवीन जादरान।
नेपाल: संदीप लामिछाने (कप्तान), बासिर अहमद, अर्जुन कुमाल, नंदन यादव, पवन सर्राफ, ललित राजवंशी, लोकेश बम, कुशल भुर्तेल, सोमपाल कामी, दीपक डुमरे, सुंदीप जोरा, अभिशेष गौतम, ईशान पांडे, राशिद खान, देव खनाल।
संयुक्त अरब अमीरात: बासिल हमीद (कप्तान), आफताब आलम, अंश टंडन, आर्यांश शर्मा, अयान मिस्बाह, अवैस अली शाह, एथन डिसूजा, इबरार अहमद, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शहजाद, नूरुल्लाह अयोबी, ओमिद रहमान, सोहैब खान, उद्दिश सूरी, जाहिद अली।
हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, हफीज खान, अब्दुल समद खान, एजाज खान, नसरुल्ला राणा, अंशुमान रथ, शाहिद वसीफ, जीशान अली, अतीक इकबाल, एहसान खान, मोहम्मद गजनफर, हसन खान मोहम्मद, रेयांश शर्मा।
|तारीख और दिन
|मुकाबला
|समय (IST)
|वेन्यू
|19 नवंबर, गुरुवार
|बांग्लादेश A vs हांगकांग
|सुबह 11:30 बजे
|यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा
|19 नवंबर, गुरुवार
|श्रीलंका A vs अफगानिस्तान A
|दोपहर 3:30 बजे
|वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम
|20 नवंबर, शुक्रवार
|पाकिस्तान शाहीन vs UAE
|सुबह 11:30 बजे
|यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा
|20 नवंबर, शुक्रवार
|भारत A vs नेपाल
|दोपहर 3:30 बजे
|वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम
|21 नवंबर, शनिवार
|श्रीलंका A vs हांगकांग
|सुबह 11:30 बजे
|यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा
|21 नवंबर, शनिवार
|बांग्लादेश A vs अफगानिस्तान A
|दोपहर 3:30 बजे
|वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम
|22 नवंबर, रविवार
|UAE vs नेपाल
|सुबह 11:30 बजे
|यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा
|22 नवंबर, रविवार
|भारत A vs पाकिस्तान शाहीन
|दोपहर 3:30 बजे
|वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम
|23 नवंबर, सोमवार
|अफगानिस्तान A vs हांगकांग
|सुबह 11:30 बजे
|यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा
|23 नवंबर, सोमवार
|श्रीलंका A vs बांग्लादेश A
|दोपहर 3:30 बजे
|वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम
|24 नवंबर, मंगलवार
|भारत A vs UAE
|सुबह 11:30 बजे
|यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा
|24 नवंबर, मंगलवार
|पाकिस्तान शाहीन vs नेपाल
|दोपहर 3:30 बजे
|वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम
|26 नवंबर, गुरुवार
|पहला सेमीफाइनल
|दोपहर 3:30 बजे
|वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम
|27 नवंबर, शुक्रवार
|दूसरा सेमीफाइनल
|दोपहर 3:30 बजे
|वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम
|29 नवंबर, रविवार
|फाइनल
|दोपहर 3:30 बजे
|वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम
भारत में एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सभी मैचों का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। इन सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। क्रिकेट प्रशंसक इन मुकाबलों को मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस पर ऑनलाइन मैच देख सकेंगे।
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