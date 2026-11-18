बिहार के क्रिकेटर राघवेंद्र प्रताप सिंह। (Photo- X/@BiharCricAssoc )
Delhi vs Bihar: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को दो विकेट से रोमांचक शिकस्त दी। दिल्ली ने यश धुल के तूफानी शतक से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 224 रन बनाए थे। इसके जवाब में बिहार ने 19.5 ओवर में 8 विकेट पर 227 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
इंदौर के द डेली कॉलेज मैदान पर बुधवार को 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की शुरुआत खराब रही। आशीष कुमार महज 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आयुष लोहारुका ने 22 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को संभाला और तेज गति से रन बनाए।
वहीं, बिपिन सौरभ ने महज 19 गेंदों में 49 रन जड़ दिए। मयंक कुमार ने भी 13 गेंदों पर 24 रनों की तेजतर्रार पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। इन शानदार पारियों की बदौलत बिहार ने दो विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर यादगार जीत दर्ज की।
आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं थे। वह 20 नवंबर से दोहा में शुरू होने वाले एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारतीय टीम की ओर से खेलेंगे। इस टूर्नामेंट में इंडिया ए अपने अभियान की शुरुआत नेपाल के खिलाफ करेगी।
इससे पहले बिहार ने टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया । दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 224 रन बनाए। दिल्ली की ओर से यश धुल ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 59 गेंदों में खेली 125 रनों की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनके अलावा दिल्ली की ओर तेजस्वी दहिया ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 25 गेंद में 4 चौके और 4 छक्के संग 51 रन बनाए। वहीं, सार्थक रंजन और नितीश राणा ने क्रमशः 18 और 7 रन की पारी खेली।
बिहार के लिए राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 4 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनके अलावा सूरज कश्यप और कप्तान प्रशांत किशोर ने 1-1 विकेट लिया। वहीं दिल्ली की ओर से दिग्वेश राठी ने 4 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट लिए। दिल्ली के लिए सिमरजीत, रजनीश, सुयश शर्मा और केशव ने एक विकेट लिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल