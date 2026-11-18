इससे पहले बिहार ने टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया । दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 224 रन बनाए। दिल्ली की ओर से यश धुल ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 59 गेंदों में खेली 125 रनों की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनके अलावा दिल्ली की ओर तेजस्वी दहिया ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 25 गेंद में 4 चौके और 4 छक्के संग 51 रन बनाए। वहीं, सार्थक रंजन और नितीश राणा ने क्रमशः 18 और 7 रन की पारी खेली।