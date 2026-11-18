टॉम बैंटन के आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाई। एक छोर पर जहां बेन डकेट डटे रहे, वही दूसरे छोर पर जो रूट (12), कप्तान हैरी ब्रूक (17), विकेटकीपर बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स (12) और जोफ्रा आर्चर (7) जल्द आउट हो गए। ऐसे में विल जैक्स ने बेन डकेट के साथ छठे विकेट के लिए 41 गेंद में 56 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी बेन डकेट के आउट होने के साथ टूटी। बेन डकेट 133 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस शतकीय पारी के लिए 115 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 3 छक्के लगाए।