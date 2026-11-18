New Zealand vs India 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में 19 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इस दौरे का समापन टेस्ट सीरीज जीत के साथ करना चाहेगी। हालांकि, टीम इंडिया के लिए यह चुनौती आसान नहीं होने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम जहां विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है, वहीं भारत चौथे स्थान पर काबिज है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक और कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।