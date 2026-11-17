IPL 2027: आईपीएल 2027 को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी सीजन से पहले सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीम को मजबूत बनाने की तैयारी में जुटी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस टीम ने किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है और किन खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला लिया है? इस बार कई बड़े और स्टार खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी हुई है, जिससे आगामी IPL ऑक्शन का रोमांच और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में आइए, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), मुंबई इंडियंस (MI), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) समेत सभी टीमों के रिलीज किए गए खिलाड़ियों की पूरी टीम-वाइज लिस्ट देखते हैं।