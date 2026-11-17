ट्रेविस हेड। (Photo- x/@cricinfo)
IPL 2027: आईपीएल 2027 को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी सीजन से पहले सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीम को मजबूत बनाने की तैयारी में जुटी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस टीम ने किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है और किन खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला लिया है? इस बार कई बड़े और स्टार खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी हुई है, जिससे आगामी IPL ऑक्शन का रोमांच और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में आइए, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), मुंबई इंडियंस (MI), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) समेत सभी टीमों के रिलीज किए गए खिलाड़ियों की पूरी टीम-वाइज लिस्ट देखते हैं।
दिल्ली कैपिटल्स के रिलीज किए गए खिलाड़ी
पंजाब किंग्स द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ी
1-लॉकी फर्ग्यूसन,
2-मिशेल ओवेन,
3-नेहल वढेरा,
4-पायला अविनाश
5-प्रवीण दुबे
6-विशाल निषाद।
मुंबई इंडियंस की ओर से रिलीज किए गए खिलाड़ी
1- ट्रेंट बोल्ट
2- दीपक चाहर
3- एम गजनफर
4- केशव महाराज
5- मोहम्मद इजहार
6- दानिश मालेवार
7- मयंक मारकंडे
8- मयंक रावत
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वार रिलीज खिलाड़ी
1- जैकब बेथेल
2- रिचर्ड ग्लीसन
3- मंगेश यादव
4- विहान मल्होत्रा
5- सात्विक देशवाल
सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से रिलीज खिलाड़ी
1-ट्रैविस हेड
2-कामिंदु मेंडिस
3-जयदेव उनादकट
4-दिलशान मदुशंका
5-ओंकार तारमले
6-अमित कुमार
7-शिवम मावी
8-गेराल्ड कोएत्ज़ी
9- डेविड पेन
राजस्थान रॉयल्स की ओर से रिलीज खिलाड़ी
1- तुषार देशपांडे
2- एडम मिल्ने
3- रवि बिश्नोई
लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से रिलीज खिलाड़ी
1-मैथ्यू ब्रीट्ज़के
2-एनरिक नॉर्टजे
3-जॉर्ज लिंडे
4-वानिंदु हसरंगा
5-नमन तिवारी
6-अर्शिन कुलकर्णी
चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रिलीज खिलाड़ी
1-प्रशांत वीर
2-मैथ्य शॉर्ट
3-मैट हेनरी
4-जॉक फॉल्कनर
5-अमन खान
6-कुलदीप यादव
7- आकाश मधवाल
8- डियान फॉरेस्टर
9- मैकनील नरोन्हा
गुजरात टाइटंस की ओर से रिलीज खिलाड़ी
1- शाहरूख खान
2- ग्लेन फिलिप्स
कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से रिलीज खिलाड़ी
1- मथीश पथिराना
आपको बता दें कि IPL 2027 के लिए 16 दिसंबर को गोवा में मिनी ऑक्शन होना है। जहां टीमें इन खिलाड़ियों की जगह नए चेहरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी।
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