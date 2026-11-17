भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार। (Photo- ICC)
Gurnoor Brar: भारत ने भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली हो, लेकिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को ICC की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
दरअसल, माउंट माउंगानुई में शुक्रवार को खेले गए सीरीज के चौथे वनडे मुकाबले में गुरनूर बरार को ICC की आचार संहिता के लेवल-1 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। इसके बाद ICC ने उन्हें आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई, साथ ही इस तेज गेंदबाज को एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है।। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों से हराया था।
आईसीसी मुताबिक, 24 महीने के अंदर बरार का आचार संहिता उल्लंघन का यह दूसरा मामला है। इस वजह से उनके कुल डिमेरिट पॉइंट की संख्या बढ़कर दो हो गई है।
आईसीसी के मुताबिक, गुरनूर बरार ने खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ के लिए बनाए गए आचार संहिता के नियम 2.5 का उल्लंघन किया। यह नियम किसी बल्लेबाज को आउट करने के बाद ऐसे शब्दों, हरकतों या इशारों के इस्तेमाल से जुड़ा है, जिससे बल्लेबाज को उकसाया जा सकता है या उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं।
आईसीसी के मुताबिक, लेवल-1 के नियम तोड़ने पर खिलाड़ी को आधिकारिक चेतावनी दी जा सकती है। इसके अलावा मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए जा सकते हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे मैच के दौरान यह घटना मैच के 12वें ओवर में हुई थी। गुरनूर बरार ने टिम सीफर्ट को आउट करने के बाद आक्रामक तरीके से जश्न मनाया था। हालांकि इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बीच बचाव कर मामले को शांत करने की कोशिश की थी। हालांकि बरार तब तक टिम सीफर्ट के बेहद करीब पहुंच गए थे।
गुरनूर बरार के जश्न के तरीके पर सवाल उठे थे। उनकी आक्रामक तरीके से जश्न मानने को बेहद भड़काऊ माना गया था। फिलहाल गुरनूर बरार ने अपनी गलती मान ली है। आईसीसी मैच रेफरी पैनल के रंजन मदुगले की ओर से दी गई सजा को भी गुरनूर बरार ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में आईसीसी की ओर से औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।
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