भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे मैच के दौरान यह घटना मैच के 12वें ओवर में हुई थी। गुरनूर बरार ने टिम सीफर्ट को आउट करने के बाद आक्रामक तरीके से जश्न मनाया था। हालांकि इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बीच बचाव कर मामले को शांत करने की कोशिश की थी। हालांकि बरार तब तक टिम सीफर्ट के बेहद करीब पहुंच गए थे।