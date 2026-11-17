Harshal Patel traded to GT from SRH: तेज गेंदबाज हर्षल पटेल सनराइजर्स हैदराबाद से गुजरात टाइटन्स ने ट्रेड कर लिया है।

दो बार के पर्पल कैप विजेता पटेल अब इंडियन प्रीमियर लीग 2027 में जीटी का प्रतिनिधित्‍व करेंगे। बता दें कि पटेल एसआरएच ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 8 करोड़ रूपये में खरीदा था, लेकिन अब वह 4 करोड़ रुपये में जीटी में शिफ्ट हो गए हैं। इस तरह हर्षल को सीधे 4 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है।