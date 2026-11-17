Rising Stars Asia Cup 2026: राइजिंग स्‍टार्स एशिया कप 2026 के लिए तिलक वर्मा के नेतृत्‍व में भारतीय टीम दोहा पहुंच गई है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद भारत का सामना 22 नवंबर को चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से होगा। टीम के दोहा पहुंचने का वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आफिशियल एक्‍स अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह समेत सभी खिलाड़ी दोहा पहुंचकर चिल करते नजर आ रहे हैं।