अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Rising Stars Asia Cup 2026: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के लिए तिलक वर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम दोहा पहुंच गई है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद भारत का सामना 22 नवंबर को चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। टीम के दोहा पहुंचने का वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह समेत सभी खिलाड़ी दोहा पहुंचकर चिल करते नजर आ रहे हैं।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के मैचों का लाइव प्रसारण भारत में क्रिेकेट फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग आप भारत में सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।
राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में भारत ए को ग्रुप में रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल और यूएई की टीम भी शामिल है। इस ग्रुप में भारत ए तीन मैच खेलेगा। इसके बाद नॉकआउट में सेमीफाइनल और फाइनल होंगे।
|तारीख
|मुकाबला
|मैदान
|समय (भारतीय समय)
|20 नवंबर
|भारत ए vs नेपाल
|वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा
|दोपहर 3:30 बजे
|22 नवंबर
|भारत ए vs पाकिस्तान ए
|वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा
|दोपहर 3:30 बजे
|24 नवंबर
|भारत ए vs संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
|यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोहा
|सुबह 11:30 बजे
|26 नवंबर
|पहला सेमीफाइनल
|वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा
|दोपहर 3:30 बजे
|27 नवंबर
|दूसरा सेमीफाइनल
|वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा
|दोपहर 3:30 बजे
|29 नवंबर
|फाइनल
|वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा
|दोपहर 3:30 बजे
तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान और आयुष बडोनी।
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