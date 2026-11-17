11 सीजन में पहली बार मार्नस लाबुशेन के बिग बैश लीग के पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहने की उम्मीद है। यह ऑस्ट्रेलियाई बल्‍लेबाज बिग बैश लीग के लगातार 11 सीजन में खेला है। उन्‍होंने ने आने वाले सीजन के लिए ब्रिस्बेन हीट के साथ साइन अप किया है। नेशनल टेस्ट सेट-अप से निकाले जाने के बाद से डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए लबुशेन आने वाले बीबीएल सीजन में फॉर्म में वापसी की उम्मीद कर रहे होंगे। हीट ने पेसर ओली पैटरसन और टॉम बाल्किन को भी साइन करने की पुष्टि की है। टॉम कुरेन, टिम रॉबिन्सन और बेवॉन जैकब्स विदेशी खिलाड़ी हैं, जो टीम का हिस्सा हैं।