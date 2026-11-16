सूर्यकुमार यादव ने फिर उड़ाया SMAT में गर्दा, सिर्फ 18 गेंदों पर ठोक डाला अर्धशतक, 26 गेंद शेष रहते 201 रन बनाकर जीती मुंबई

Suryakumar yadav 18 ball Fifty in SMAT 2026: घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्‍ताक अली टॉफी 2026 में 16 नवंबर को ग्रुप चरण में दूसरे दौर के मुकाबले खेले गए। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी कैम्‍पस के ग्राउंड-2 पर मुंबई और गुजरात के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी गुजरात की टीम 19.2 ओवर 197 के स्‍कोर पर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में मुंबई की टीम ने 15.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 201 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाते हुए शानदार जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में एक बार फिर सूर्यकुमार यादव का बल्‍ला खूब चला है। उन्‍होंने सिर्फ 29 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 7 छक्‍कों की मदद से 82 रन की विस्‍फोटक पारी खेली। इससे पहले उन्‍होंने महज 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।