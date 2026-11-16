6,6,6,4,6,6,6… रजत पाटीदार ने पौने 300 के स्ट्राइक रेट से धुनाई कर निकाला गेंदबाजों का दम, सिर्फ 48 गेंदों पर ठोके 135* रन

Rajat Patidar Century in SMAT 2026: सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2026 में सोमवार 16 नवंबर को दूसरे चरण के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसी कड़ी में एलीट ग्रुप-सी में मध्‍य प्रदेश और आसाम के बीच मुकाबला न्‍यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम के ग्राउंड-ए पर खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मध्‍य प्रदेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाते हुए आसाम के सामने 251 रनों का विशाल लक्ष्‍य रखा है। एमपी की ओर कप्‍तान रजत पाटीदार का जमकर गरजा है। उन्‍होंने अकेले ही सिर्फ 48 गेंदों पर 8 चौके और 13 छक्‍कों की मदद से करीब पौने तीन सौ के स्‍ट्राइक रेट से नाबाद 135 रनों की पारी खेली है। जबकि उन्‍होंने अपना शतक 41 गेंदों पर पूरा किया।