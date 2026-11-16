WTC Final Scenario for India: भारत को अब बाकी 7 मैचों में से कितने जीतने जरूरी? न्यूजीलैंड सीरीज से पहले समझें पूरा गणित

भारतीय टीम। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
WTC 2025-27 Final Scenario for India: न्यूजीलैंड को टी20 और वनडे सीरीज में हराने के बाद भारतीय टीम का पूरा फोकस टेस्ट सीरीज पर है। 19 नवंबर से शुरू होने जा रही ये 2 टेस्ट मैचों सीरीज भारत के लिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसकी आखिरी अवे टेस्ट सीरीज होगी। इसके बाद भारत को मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में पांच टेस्ट मैचों के लिए आस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी है। इस तरह अब फाइनल से पहले टीम इंडिया को शुभमन गिल की अगुवाई में कुल 7 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारत को फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए अब 7 में से कितने मैच जीतने जरूरी है और वह कैसे क्वालीफाई कर सकता है? आइये आपको इसका पूरा गणित समझाते हैं।
भारतीय टीम अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीतने में सफल हो जाती है, तो वह चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। जबकि सीरीज से पहले शीर्ष पर काबिज न्यूजीलैंड की टीम भारत के बाद चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। वहीं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप-2 में पहुंच जाएंगी। वहीं, भारत के 1-0 से सीरीज जीतने पर न्यूजीलैंड की टीम शीर्ष से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, जबकि भारत चौथे पायदान पर ही बना रहेगा। अगर यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म होती है, तो भी न्यूजीलैंड और भारत क्रमश: तीसरे और चौथे पायदान पर बने रहेंगे।
भारतीय टीम अगर अपनी अंतिम दो सीरीज में क्लीन स्वीप भी कर लेती है, तो भी वह शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। इस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा वह दूसरे स्थान पर पहुंचकर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है। अब यहां से उसे अपने बाकी 7 टेस्ट मैचों में से कम से कम पांच जीतने होंगे और एक ड्रॉ व एक हार के साथ वह फाइनल पहुंच सकती है, लेकिन इसके बावजूद उसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की अन्य सीरीज पर निर्भर रहना होगा।
बता दें कि भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 की पॉइंट्स टेबल में 58.80 जीत प्रतिशत के साथ फाइनल में जगह बनाई थी। जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के चक्र में टीम इंडिया 50.00 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी। अब उसे यहां से मौजूदा चक्र में बिना किसी दूसरी टीम पर निर्भर हुए फाइनल में जगह बनाने के लिए अपने बाकी सभी 7 मैच जीतने जरूरी हैं। अगर ऐसा होता है, तो भारत 70.37 जीत प्रतिशत के साथ सीधे फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। वहीं, 6 जीत और 1 ड्रॉ होने पर भारत करीब 66.67 जीत प्रतिशत के साथ फाइनल टिकट पक्का कर सकता है।
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|पेनल्टी अंक
|अंक
|PCT (%)
|1
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|7
|5
|2
|0
|0
|60
|71.43
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|9
|4
|0
|0
|108
|69.23
|4
|भारत
|11
|5
|4
|2
|0
|68
|51.52
|5
|बांग्लादेश
|8
|3
|3
|2
|0
|44
|45.83
|6
|इंग्लैंड
|16
|7
|8
|1
|14
|74
|38.54
|7
|श्रीलंका
|7
|1
|2
|4
|0
|28
|33.33
|8
|वेस्टइंडीज
|14
|3
|8
|3
|2
|46
|27.38
|9
|पाकिस्तान
|10
|2
|7
|1
|19
|9
|7.50
19 से 23 नवंबर 2026- बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, बेसिन रिजर्व
27 नवंबर से 01 दिसंबर 2026- बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, हेगले ओवल
21 से 25 जनवरी 2027- बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम
29 जनवरी से 02 फरवरी 2027- बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, एमए चिदंबरम स्टेडियम
11 से 15 फरवरी 2027- बनाम ऑस्ट्रेलिया, गुवाहाटी, बरासपारा क्रिकेट स्टेडियम
19 से 23 फरवरी 2027- बनाम ऑस्ट्रेलिया, रांची, जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्पलेक्स
27 फरवरी से 3 मार्च 2027- बनाम ऑस्ट्रेलिया, अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम
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