WTC Final Scenario for India: भारत को अब बाकी 7 मैचों में से कितने जीतने जरूरी? न्यूजीलैंड सीरीज से पहले समझें पूरा गणित

WTC 2025-27 Final Scenario for India: न्‍यूजीलैंड को टी20 और वनडे सीरीज में हराने के बाद भारतीय टीम का पूरा फोकस टेस्‍ट सीरीज पर है। 19 नवंबर से शुरू होने जा रही ये 2 टेस्‍ट मैचों सीरीज भारत के लिए आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल के लिहाज से बेहद ही महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि यह उसकी आखिरी अवे टेस्‍ट सीरीज होगी। इसके बाद भारत को मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी चक्र में पांच टेस्‍ट मैचों के लिए आस्‍ट्रेलिया की मेजबानी करनी है। इस तरह अब फाइनल से पहले टीम इंडिया को शुभमन गिल की अगुवाई में कुल 7 टेस्‍ट मैच खेलने हैं। भारत को फाइनल में क्‍वालीफाई करने के लिए अब 7 में से कितने मैच जीतने जरूरी है और वह कैसे क्‍वालीफाई कर सकता है? आइये आपको इसका पूरा गणित समझाते हैं।