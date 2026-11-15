ICC का 2035 तक का मेंस क्रिकेट कैलेंडर जारी, जानें भारत-बांग्लादेश कब करेंगे वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी?

ICC Major Men’s Events Until 2035: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने 2035 तक होने वाले प्रमुख मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंडोनेशिया के बाली में हुई ICC बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। इसमें वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का कार्यक्रम शामिल है। इस घोषणा के साथ क्रिकेट प्रशंसकों को आने वाले कई वर्षों के बड़े टूर्नामेंटों की तस्वीर साफ हो गई है।