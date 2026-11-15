ICC का 2035 तक का मेंस क्रिकेट कैलेंडर जारी, जानें भारत-बांग्लादेश कब करेंगे वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी?

आईसीसी ने 2035 तक के प्रमुख मेंस क्रिकेट टूर्नामेंटों का शेड्यूल जारी किया।
ICC Major Men’s Events Until 2035: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने 2035 तक होने वाले प्रमुख मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंडोनेशिया के बाली में हुई ICC बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। इसमें वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का कार्यक्रम शामिल है। इस घोषणा के साथ क्रिकेट प्रशंसकों को आने वाले कई वर्षों के बड़े टूर्नामेंटों की तस्वीर साफ हो गई है।
ICC की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, 2028 में होने वाला मेंस टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 12 अक्टूबर से 12 नवंबर तक खेला जाएगा। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप का अगला संस्करण 2030 में होगा, जिसकी संयुक्त मेजबानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड करेंगे। वहीं, 2032 और 2034 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मेजबान देशों का फैसला अभी नहीं किया गया है।
वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो अगले वर्ष दक्षिणी अफ्रीका में होने वाले टूर्नामेंट के बाद यह आयोजन भारतीय उपमहाद्वीप में लौटेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो 2031 में भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 9 अक्टूबर से 23 नवंबर तक खेला जाएगा। इसके बाद 2035 में भी वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। यह टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर के दौरान खेला जाएगा, हालांकि इसके मेजबान देश का नाम अभी घोषित नहीं किया गया है।
ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वर्ष 2035 तक हर दो साल में जून महीने में आयोजित होता रहेगा। इंग्लैंड 2027, 2029 और 2031 के फाइनल की मेजबानी करेगा। वहीं, 2033 और 2035 के फाइनल के मेजबान देशों की घोषणा अभी नहीं की गई है।
ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भारत में 9 से 28 अक्टूबर 2029 तक किया जाएगा। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का अगला संस्करण भी अक्टूबर 2033 में आयोजित होगा।
|वर्ष
|टूर्नामेंट
|मेजबान देश
|तारीख
|2028
|ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप
|ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड
|12 अक्टूबर - 12 नवंबर
|2029
|वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल
|इंग्लैंड
|8 -12 जून
|2029
|ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी
|भारत
|9 -28 अक्टूबर
|2030
|ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप
|इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड
|4 जुलाई - 4 अगस्त
|2031
|वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल
|इंग्लैंड
|12 -16 जून
|2031
|ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप
|भारत, बांग्लादेश
|9 अक्टूबर - 23 नवंबर
|2032
|ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप
|मेजबान तय नहीं
|14 अक्टूबर- 14 नवंबर
|2033
|वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल
|मेजबान तय नहीं
|9 -13 जून
|2033
|ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी
|मेजबान तय नहीं
|2 -23 अक्टूबर
|2034
|ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप
|मेजबान तय नहीं
|6 जुलाई - 6 अगस्त
|2035
|वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल
|मेजबान तय नहीं
|7 -11 जून
|2035
|ICC में वनडे वर्ल्ड कप
|मेजबान तय नहीं
|2 अक्टूबर- 18 नवंबर
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