NZ vs IND: भारत ने 5वें वनडे में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराया, सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया

इसके बाद ब्लेयर टिकनर और जैकब डफी ने न्यूजीलैंड को जीत दिलाने का प्रयास किया। दोनों के बीच नौवें विकेट के लिए 22 गेंदों में 20 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को अक्षर पटेल ने तोड़ा। उन्होंने ब्लेयर टिकनर को लॉन्ग ऑन पर खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद आखिरी विकेट के रूप में मैथ्यू फिशर बल्लेबाजी करने आए। हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। 48.1वें ओवर में जैकब डफी 9 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली।