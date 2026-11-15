Aus vs Eng: टॉम बैंटन ने जड़ा तूफानी शतक, इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 356 रन का विशाल लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक का जश्न मनाते टॉम बैंटन। (फोटो सोर्स: एक्स@/WicketReport)
Australia vs England 2nd ODI Highlights: इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। पहला मैच बुरी तरह हारने वाली इंग्लिश टीम ने दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 355 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 356 रनों का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड की ओर से टॉम बैंटन ने 99 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 121 रन की तूफानी शतकीय पारी खेली है। वहीं, जो रूट ने 68 गेंदों पर 62 रन, जॉर्डन कॉक्स ने 49 गेंदों पर 67 रन और विल जैक्स ने 40 गेंदों पर 54 रन की अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।
इंग्लैंड का 355 रन का स्कोर वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस फॉर्मेट में इंग्लैंड ने सबसे बड़ा स्कोर साल 2018 में बनाया था। जब टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 481 रन बनाए थे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बेन डकेट 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जो रूट और टॉम बैंटन के बीच दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी हुई।
रूट 68 गेंदों का सामना करने के बाद 62 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, कप्तान हैरी ब्रूक का बल्ला लगातार दूसरे मैच में नहीं चला और वह 5 रन ही बना सके। इसके बाद जॉर्डन कॉक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्के की मदद से 67 रन बनाए। टॉम बैंटन ने एक छोर को संभालते हुए अपने वनडे करियर का दूसरा शतक लगाया। उन्होंने 99 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 121 रन बनाए।
विल जैक्स ने जॉर्डन कॉक्स के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 70 गेंदों पर 102 रन की साझेदारी की। जैक्स 40 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्के की मदद से 54 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, सैम करन ने 14 और गस एटकिंसन 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद रहे। बता दें कि इंग्लैंड की टीम पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में महज 131 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने आसान रन चेज में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।
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