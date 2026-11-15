15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Aus vs Eng: टॉम बैंटन ने जड़ा तूफानी शतक, इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 356 रन का विशाल लक्ष्य

Aus vs Eng 2nd ODI Highlights: इंग्‍लैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया टीम के सामने 356 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा है। इंग्लिश टीम की ओर से टॉम बैंटन ने शतक तो जो रूट, जॉर्डन कॉक्‍स और विल जैक्‍स ने अर्धशतक जड़े हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 15 Nov 2026, 1:58 PM IST

Aus vs Eng 2nd ODI Highlights, Tom Banton Century,

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ शतक का जश्‍न मनाते टॉम बैंटन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/WicketReport)

Australia vs England 2nd ODI Highlights: इंग्‍लैंड की टीम ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। पहला मैच बुरी तरह हारने वाली इंग्लिश टीम ने दूसरे मुकाबले में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 355 रन बनाते हुए ऑस्‍ट्रेलिया के सामने 356 रनों का लक्ष्‍य रखा है। इंग्‍लैंड की ओर से टॉम बैंटन ने 99 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्‍कों की मदद से 121 रन की तूफानी शतकीय पारी खेली है। वहीं, जो रूट ने 68 गेंदों पर 62 रन, जॉर्डन कॉक्‍स ने 49 गेंदों पर 67 रन और विल जैक्‍स ने 40 गेंदों पर 54 रन की अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।

इंग्लैंड का वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

इंग्लैंड का 355 रन का स्‍कोर वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस फॉर्मेट में इंग्लैंड ने सबसे बड़ा स्कोर साल 2018 में बनाया था। जब टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 481 रन बनाए थे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बेन डकेट 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जो रूट और टॉम बैंटन के बीच दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी हुई।

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें वनडे में अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास, एक साथ अपने नाम दर्ज किए 2 बड़े रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें
IND vs NZ 5th ODI, Arshdeep Singh,

जो रूट ने जड़ा अर्धशतक

रूट 68 गेंदों का सामना करने के बाद 62 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, कप्तान हैरी ब्रूक का बल्ला लगातार दूसरे मैच में नहीं चला और वह 5 रन ही बना सके। इसके बाद जॉर्डन कॉक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्के की मदद से 67 रन बनाए। टॉम बैंटन ने एक छोर को संभालते हुए अपने वनडे करियर का दूसरा शतक लगाया। उन्होंने 99 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 121 रन बनाए।

जैक्स और कॉक्स के बीच 70 गेंदों पर 102 रन की साझेदारी

विल जैक्स ने जॉर्डन कॉक्स के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 70 गेंदों पर 102 रन की साझेदारी की। जैक्स 40 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्के की मदद से 54 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, सैम करन ने 14 और गस एटकिंसन 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद रहे। बता दें कि इंग्लैंड की टीम पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में महज 131 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी और ऑस्‍ट्रेलिया ने आसान रन चेज में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.