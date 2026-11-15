India vs New Zealand 5th ODI Toss and Playing 11: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच वनडे मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज रविवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। जहां न्‍यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि मुझे टॉस जीतने की उम्मीद नहीं थी। हम आज पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं। पिच अभी भी ठीक लग रही है और बाद में कुछ बारिश होने की उम्मीद है। शायद थोड़ी ओस भी पड़ेगी, तो देखते हैं कैसा रहता है। एक दिन का ब्रेक मिलने को लेकर उन्‍होंने कहा कि यह काफी रिलैक्स्ड था। आज एक और बड़े गेम के लिए ठीक होने और तैयार होने के लिए यह अच्छा दिन था।