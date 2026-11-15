मैच से पहले टॉस करते न्यूजीलैंड और भारत के कप्तान। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs New Zealand 5th ODI Toss and Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच वनडे मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज रविवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि मुझे टॉस जीतने की उम्मीद नहीं थी। हम आज पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं। पिच अभी भी ठीक लग रही है और बाद में कुछ बारिश होने की उम्मीद है। शायद थोड़ी ओस भी पड़ेगी, तो देखते हैं कैसा रहता है। एक दिन का ब्रेक मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि यह काफी रिलैक्स्ड था। आज एक और बड़े गेम के लिए ठीक होने और तैयार होने के लिए यह अच्छा दिन था।
टीम में बदलाव को लेकर उन्होंने बताया कि मैट हेनरी और काइल टेस्ट की तैयारी के लिए चले गए हैं। हमारे पास डफी और टिकनर वापस आ गए हैं, जो बेहतरीन बॉलर भी हैं। हमारे पास फिर से चार सीमर के साथ वैसा ही कॉम्बिनेशन है। यह वर्ल्ड कप का साल भी है। इसलिए हम अपने बॉलिंग स्टॉक्स की गहराई बढ़ा रहे हैं।
वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हम भी पहली बार इस मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जब वे बैटिंग कर रहे थे, तो बॉल काफी सीधी रह रही थी और ज्यादा सीम नहीं कर रही थी। यह एक अच्छा साइन है और इससे हमें पहले बैटिंग करने का कॉन्फिडेंस भी मिलता है। एक दिन का ब्रेक मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे लिए जितना हो सके रिकवर करना जरूरी था, खासकर 50 ओवर तक फील्डिंग करने और थोड़ा जल्दी आउट होने के बाद, जो काफी निराशाजनक था। इससे यह भी पता चलता है कि आज हम कैसा खेलेंगे, इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं।
यश ठाकुर के डेब्यू को लेकर उन्होंने कहा कि वह एक खुशमिजाज लड़का है, जो देश के लिए खेलने के मौके का इंतजार कर रहा था और कुछ समय से टीम की स्कीम में है। मुझे खुशी है कि उसे आज खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है। यह उसका डेब्यू है, इसलिए उसे गुड लक। वहीं, सिराज की वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि वह सभी फॉर्मेट में खेलने का मौका चाहता था। वह कुछ समय से टीम के साथ है और काफी अनुभवी है। वह सालों से खेल रहा है, इसलिए वह जानता है कि चीजों को कैसे करना है। हम भी उसके लिए बहुत उत्साहित हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच से यश ठाकुर अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं। उन्हें अक्षर पटेल से अपनी वनडे कैप मिली। उनके वनडे डेब्यू पर भारतीय टीम के साथी प्लेयर्स ने गले मिलकर और हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच से यश ठाकुर अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं। उन्हें अक्षर पटेल से अपनी वनडे कैप मिली। उनके वनडे डेब्यू पर भारतीय टीम के साथी प्लेयर्स ने गले मिलकर और हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया।
रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और यश ठाकुर।
विल यंग, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी और मैथ्यू फिशर।
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