भारतीय टीम के अंडर-19 एशिया कप जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 337 रन बनाए। 338 रन के टारगेट को हासिल करने के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 101 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली और आर्यवीर सहवाग ने 61 गेंदों पर 58 रन बनाए। ओपनिंग बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारतीय टीम की पारी लड़खड़ा गई। वीके विनीत 21 गेंदों पर 24 रन, अर्जुन राजपूत 18 गेंदों पर 16 रन, यशबर्धन 5 गेंदों पर 9 रन, अन्वय द्रविड़ 12 गेंदों पर 19 रन, आर्यन सवसानी 14 गेंदों पर 9 रन, काव्य पटेल 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए।



उस समय लग रहा था कि भारत का जीतना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके बाद मनाल चौहान और मोहित उल्वा ने भारतीय पारी को संभाला। मनाल 32 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। मोहित 26 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे और चिगुरुपति वेंकटा 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे। आखिरी गेंद पर जीत के लिए भारत को 3 रन चाहिए थे, जिस पर चौका लगाकर मोहित ने भारत को चैंपियन बना दिया। मोहित ने दबाव में जो पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई, उसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।