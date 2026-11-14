IND vs PAK U-19 Asia Cup Final: पाकिस्तान से हिसाब बराबर, भारत ने 9वीं बार जीती अंडर-19 एशिया कप की ट्रॉफी

पाकिस्तान की अंडर-19 टीम से मिले 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर सहवाग की भारतीय सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को खूब छकाया और पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की। भारत को पहला झटका आर्यवीर सहवाग के रूप में लगा। वह 17.4वें ओवर में आउट हुए। आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाए। इसके लिए उन्होंने 61 गेंदें खेली। आर्यवीर सहवाग ने अर्धशतकीय पारी के दौरान 9 चौके लगाए।