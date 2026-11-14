टिम सीफर्ट से बीच मैदान पर भिड़ने वाले गुरनूर बराड़ की चमकी किस्मत, भारत की टेस्ट टीम में मिली जगह

Gurnoor Brar added to India Test Team for NZ Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मुकाबले में टिम सीफर्ट से भिड़ने वाले और वनडे सीरीज में सबसे ज्‍यादा विकेट चटकाने वाले गुरनूर बराड़ को भारतीय टेस्‍ट टीम में शामिल कर लिया गया है। हालांकि अब वह पांचवें वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वहीं चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से कुलदीप यादव को बाहर कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय स्‍टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत वेलिंगटन में टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं।