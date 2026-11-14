बता दें कि आर्यवीर सहवाग एशिया कप 2026 में अब तक सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज हैं। उन्‍होंने 4 मैचों की 4 पारियों में 101 के औसत और 95.58 के स्‍ट्राइक रेट से 303 रन बनाए हैं, जिसमें 29 चौके और 16 छक्‍के शामिल हैं। इस दौरान उन्‍होंने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 160 रन है। उनके अलावा भारतीय कप्‍तान लक्ष्‍य रायचंदानी से भी फाइनल में बड़ी उम्‍मीदें होंगी, जो इस टूर्नामें 5वें सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज हैं। उन्‍होंने 4 मैचों की 4 पारियों में 54.33 के औसत और 87.17 के स्‍ट्राइक रेट से 163 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में उन्‍होंने दो अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 93 रन है।