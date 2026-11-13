IND U19 vs PAK U19 Final Live Streaming: भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

IND vs PAK, U-19 Asia Cup 2026 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान की अंडर-19 टीम बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी, क्योंकि वह टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने अजेय रहते हुए फाइनल में जगह बनाई है। डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान का आत्मविश्वास इसलिए भी ऊंचा है, क्योंकि उसने ग्रुप चरण में भारतीय अंडर-19 टीम को 3 विकेट से हराया था।