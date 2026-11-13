IND U19 vs PAK U19 Final Live Streaming: भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

अंडर19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान। (Photo- X/@ACCMedia1)
IND vs PAK, U-19 Asia Cup 2026 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान की अंडर-19 टीम बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी, क्योंकि वह टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने अजेय रहते हुए फाइनल में जगह बनाई है। डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान का आत्मविश्वास इसलिए भी ऊंचा है, क्योंकि उसने ग्रुप चरण में भारतीय अंडर-19 टीम को 3 विकेट से हराया था।
भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीमों के बीच फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को ओमान की राजधानी मस्कट स्थित अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।
भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं, मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले टॉस होगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर किया जाएगा। वहीं, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
भारतीय अंडर-19 टीम ने सबसे अधिक 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दो-दो बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। वहीं, अफगानिस्तान ने 2025 में एशिया कप का खिताब जीता था।
भारत ने टूर्नामेंट के पिछले दो सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन 2024 में बांग्लादेश और 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस वजह से भारतीय टीम खिताब जीतने से चूक गई थी।
भारत की अंडर-19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सावसानी, काव्या पटेल, ईशान सूद, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, शाविन विनोद और यशवीर गौड़।
पाकिस्तान की अंडर-19 टीम: उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्यम, रिजवानुल्लाह, निकाब शफीक, जहांगीर बिलाल, हुजैफा अहसान, मोहम्मद हुजैफा और अब्दुल सुब्हान।
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