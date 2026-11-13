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NZ vs IND: आखिरी वनडे में भारत की राह होगी आसान? 6 विकेट लेने वाला कीवी गेंदबाज नहीं खेलेगा मुकाबला

NZ vs IND 5th ODI: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी आखिरी वनडे मुकाबले में नहीं खेलेंगे। उनके बाहर होने से टीम इंडिया को राहत मिली है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की नजरें सीरीज 3-1 से जीतने पर होंगी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 13 Nov 2026, 4:21 PM IST

New Zealand vs India 5th ODI

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी। (Photo- IANS)

New Zealand vs India 5th ODI: टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर है। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में नहीं खेलेंगे। दरअसल, 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज को देखते हुए वह टेस्ट टीम के साथ जुड़ेंगे। ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया के पास वनडे सीरीज जीतने का अच्छा मौका होगा। भारतीय टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी।

मैट हेनरी ने छह विकेट झटक न्यूजीलैंड को दिलाई जीत

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज शुक्रवार 13 नवंबर को खेले गए चौथे वनडे मैच में मैट हेनरी ने शानदार बॉलिंग की। उन्होंने शुरुआती ओवर में ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को आउट कर टीम इंडिया के खेमे में खलबली मचा दी। टीम इंडिया शुरुआती झटके से आखिरी तक उबर नहीं पाई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। टीम इंडिया 26.4 ओवर में महज 89 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम इंडिया को 244 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी।

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मैट हेनरी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच

कीवी टीम की जीत में मैट हेनरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 34 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 9.4 ओवर में 27 रन देकर 6 विकेट लिए, जिसमें 2 मैडन ओवर भी शामिल है। मैट हेनरी ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, कप्तान श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, कुलदीप यादव और गुरनूर बराड़ का विकेट लिया। उन्हें मैच में शानदार बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

टीम इंडिया वनडे सीरीज में 2-1 से आगे

टीम इंडिया पांच मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-1 से आगे है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की थी, जबकि तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। वहीं, चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की।

फिलहाल भारतीय टीम सीरीज में बढ़त बनाए हुए है। अब 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में होने वाले पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की नजरें जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने पर होंगी।

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