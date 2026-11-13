NZ vs IND: आखिरी वनडे में भारत की राह होगी आसान? 6 विकेट लेने वाला कीवी गेंदबाज नहीं खेलेगा मुकाबला

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज शुक्रवार 13 नवंबर को खेले गए चौथे वनडे मैच में मैट हेनरी ने शानदार बॉलिंग की। उन्होंने शुरुआती ओवर में ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को आउट कर टीम इंडिया के खेमे में खलबली मचा दी। टीम इंडिया शुरुआती झटके से आखिरी तक उबर नहीं पाई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। टीम इंडिया 26.4 ओवर में महज 89 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम इंडिया को 244 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी।