मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में रोहित-विराट और श्रेयस को आउट कर बरपाया कहर, टीम इंडिया के नाम जुड़ा ODI इतिहास का बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

NZ vs IND 4th ODI Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच शुक्रवार पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में न्‍यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 333 रन बनाते हुए भारत के सामने 334 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा है। इसके जवाब में टीम इंडिया ने पहले ही ओवर में बिना कोई रन बनाए रोहित शर्मा (0), विराट कोहली (0) और श्रेयस अय्यर (0) के विकेट गंवा दिए है। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत ने बिना खाता खोले अपने तीनों शीर्ष गेंदबाजों को खो दिया है।